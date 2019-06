La vita di Bradley Cooper dopo la rottura con Irina: "Ottimista e rilassato"

La fine della storia fra Bradley Cooper e Irina Shayk continua ad essere un argomento molto caldo per gli amanti del gossip. La coppia qualche giorno fa ha annunciato la fine della loro relazione, dopo un lungo periodo di rumor e smentite. Sembra però che Cooper e Shayk, di comune accordo, avrebbero deciso di mettere fine alla loro storia d’amore. Se da una parte la bella Irina dopo qualche giorno di silenzio è tornata sui social per un servizio fotografico in Islanda, anche Bradley Cooper è tornato a farsi vedere dai paparazzi.

Alcuni scatti sono stati riportati da Page Six che, in un articolo pubblicato qualche ora fa,racconta la nuova vita dell’attore dopo la rottura con Irina. È una fonte vicina al regista di A Star is Born che rivela alcuni dettagli molto particolari. "Si sta godendo la sua nuova vita da single in un modo estremamente tranquillo e disinvolto – scrive la fonte al magazine americano -. Non ha nessuna preoccupazione, non è né triste né stressato. È semplicemente Bradley".

Le dichiarazioni fanno riferimento ad alcune foto che ritraggono Bradley Cooper al Sunset Tower Hotel di Los Angeles in compagnia di alcuni amici. Il suo look è sportivo e ha il viso sereno e riposato. Questo perché la fine della relazione fra i due è avvenuta senza clamori. Sia Cooper che Irina da tempo non vivevano più insieme.