Ozzy Osbourne torna dopo il ricovero: "Sono inaffondabile"

Ozzy Osbourne è un miracolo vivente. Ozzy, icona del metal e fondatore dei seminali Black Sabbath con Tony Iommi, Bill Ward e Geezer Butler, ha lasciato la clinica dov’era stato ricoverato in gravi condizioni lo scorso 6 febbraio in seguito ad un brutto mix di influenza e polmonite.

I medici avevano deciso di trattenere il Principe delle Tenebre che, vista l’età (70 anni compiuti il 3 dicembre), era stato costretto a cancellare tutte le date del suo tour europeo. Ozzy però è il “grande sopravvissuto” del rock e, in un’intervista alla rivista Metal Hammer, ha raccontato tutte le volte che, a causa della sua vita a dir poco dissoluta, ha rischiato di rimetterci la pelle.

“ La prima volta che ho provato a disintossicarmi e rimanere sobrio – ha rivelato il Madman – non ho di certo pensato: ‘Ehi, sto proprio meglio di prima’. Semmai, l’ho fatto perché prima me ne stavo sul pavimento di qualche bagno ricoperto di piscio. Ero semplicemente stufo di me stesso ”.

Ozzy Osbourne è di nuovo in salute

Non ha peli sulla lingua Ozzy Osbourne. Quando di cocaina e whiskey ne ha avuto abbastanza, ha deciso di smettere. “ È stato anche divertente per un po’ – ha spiegato – ma alla fine con tutte quelle sostanze rischiavo di uccidermi lentamente. So bene cosa fare quando desidero un drink, so bene come procurarmene uno. Ma ora non lo voglio ”.

“ La fortuna mi ha accompagnato sempre, in ogni modo e per tutta la vita ”, ha ammesso il cantante. “ Se vi capitasse di leggere un articolo che dice ‘Ozzy Osbourne trovato morto nella sua camera d’albergo’ non direste mai: ‘No, davvero?’. Semmai il contrario: ‘Beh, sì, ovviamente!’ ”, continua. Ozzy ha infine parlato anche di tutte le volte in cui era sul punto di morire: “ Sono caduto da ascensori e finestre. Mi sono rotto il collo su un quad. Una volta sono morto due volte mentre mi stavano portando in ospedale. Forse sono inaffondabile! ”.