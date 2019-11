Il padre accusa Wanda Nara e Icardi: "Non ci parliamo, sono storditi da fama e soldi"

Tra Wanda Nara e suo padre Andrès i rapporti sono tesi. Ma davvero il legame tra la moglie agente di Mauro Icardi e suo padre è così compromesso? La famiglia Icardi si trova a fronteggiare un duro attacco proveniente addirittura dal fronte familiare. Andrès Nara, padre della procuratrice dell'attaccante argentino prestato al Paris Saint Germain, ha preso la mira e lanciato la sua offensiva contro la coppia famosa del mondo calcistico e dello showbiz. Le polemiche che ruotano attorno alla relazione amorosa tra la showgirl sudamericana e Mauro Icardi non si placano e continuano a serpeggiare portando scompiglio all'interno del loro nucleo familiare. Da tempo ormai tiene banco l'annosa querelle tra la grintosa Nara e la sua famiglia d'origine. Il genitore della conduttrice di Tiki Taka, invitato ad un programma televisivo argentino, Confrontados, non ha lesinato nel rivolgere il suo attacco spietato all'indirizzo della figlia e di suo genero Mauro Icardi.

Andrès Nara si sfoga nella trasmissione tv argentina "Confrontados"

Nara senior non ha peli sulla lingua quando parla del rapporto con la figlia Wanda nel corso dell'intervista televisiva. Davanti alle telecamentre del programma televisivo Confrontados, il padre della procuratrice sportiva ha esternato il suo duro sfogo, spiegando i motivi privati che inficiano il rapporto tra lui e la coppia. " È un insieme di molti fattori: gli scontri che abbiamo, la distanza… Lei ha la sua personalità e io ho la mia, ha i suoi motivi anche se non è successo nulla per arrivare a questa situazione". Andres Nara ha inoltre precisato la sua posizione in merito alla figura di Maxi Lopez e alle vicende private correlate. Lopez è stato il primo marito e artefice di una sofferta separazione per Wanda Nara. Nara senior ha, pertanto, puntualizzato: " E' una somma di diverse cose. Sto anche difendendo la situazione di Maxi e questa cosa forse la disturba. Quello successo tra lui e Wanda è stato un disastro, però non dimentico il tipo di persona che lui è stato con me, così come non dimentico che lui è il padre di tre dei miei nipoti".

Il legame familiare incrinato tra Nara senior e la famiglia Icardi

Il padre dell'avvenente agente sportva ha rilasciato ulteriori nuove dichiarazioni che ha lasciato attonito il pubblico e, probablmente, avranno sconcertato anche i coniugi Icardi. Giorni addietro, Andrès Nara, invitato in un'altro programma radiofonico, Radio Mitra, ha riferito che i contatti con la figlia Wanda sono pressocché inesistenti. Per di più ha tirato in ballo anche la figura del genero, Mauro Icardi, con il quale non avrebbe instaurato mai alcun tipo di rapporto, poiché il calciatore è stato recalcitrante a qualsiasi approccio con lui. " Con Wanda non ci parliamo. Con Mauro non ho rapporti perché non avevo davvero la possibilità. In questa fase, questi ragazzi sono storditi dalla fama, dai soldi e dalla situazione in cui vivono, e hanno paura di tutte le persone che si avvicinano a lui. Non mi piace quando qualcuno è inarrivabile solo perché ha fama e soldi, vorrei poter parlare con lui come se fosse un ragazzo normale". E parlando del genero Mauro Icardi: "Non è che mi piaccia o meno, non lo conosco. Non mi interessa la sua fama né i suoi soldi. Sinceramente non è piaciuto come è cominciata la situazione anche se dopo la situazione è migliorata, hanno avuto due figlie".