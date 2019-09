Il padre di Ignazio Moser bacchetta Cecilia Rodriguez: "Non è abituata ai lavori domestici"

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono una delle coppie più amate dello showbiz, ma il padre di lui, il ciclista Francesco Moser, ha ancora qualcosa da rimproverare alla nuora.

Da sempre contrario al fatto che il figlio Ignazio abbia deciso di lasciare momentaneamente l’azienda vinicola di famiglia per dedicarsi al mondo dello spettacolo, il signor Moser non ha mai nascosto qualche remora nei confronti di Cecilia Rodriguez. Lei, sorella maggiore di Belén, ha rubato il cuore di Ignazio nella Casa del Grande Fratello Vip e, da allora, i due sono stati inseparabili. Nonostante si parli spesso di nozze tra loro, però, pare che entrambi non siano intenzionati a sposarsi in un futuro prossimo. Proprio in merito al matrimonio tra il figlio e l’argentina, Francesco Moser ha detto la sua durante un collegamento con Storie Italiane. “ Si sposeranno? Lo decideranno loro e io sarò l'ultimo a saperlo. Se dovessero farlo potremmo farlo anche qui nella cappella della casa. Mi piace Cecilia, è una bella ragazza ”, ha commentato l’ex ciclista che, però, non ha perso occasione per bacchettare la nuora riguardo le faccende domestiche.