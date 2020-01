Pago e Serena Enardu, c’è ancora una speranza? Lui: "Non escludo il ritorno"

La storia tra Pago e Serena Enardu è chiusa per sempre o c’è ancora una speranza per la coppia che ha appassionato gli spettatori di Temptation Island Vip?

Il cantante e la ex tronista si sono separati ufficialmente quando le telecamere di Canale 5 si sono spente e il distacco è stato sofferto da entrambi. Dopo sette anni di relazione, Pago e la Enardu non sono riusciti a superare i problemi e lei ha preferito troncare mettendo al primo posto il suo benessere e consapevole di quanto l’ex compagno fosse ancora molto innamorato di lei.

Pago non ha avuto remore nel dichiarare di essere ancora sentimentalmente legato alla ex e, da questa sera, proverà a dimenticarla varcando la soglia della Porta rossa del Grande Fratello Vip. Concorrente tra i più acclamati di questa nuova edizione del reality show di Canale 5, Pago ha spiegato di aver accettato questa sfida “per riprendermi dopo l’esperienza a Temptation Island Vip e perché ho bisogno di soldi”. Chissà, dunque, se l’ingresso in Casa e la conoscenza di nuovi coinquilini che potrebbero diventare suoi grandi amici non gli faccia davvero dimenticare per sempre Serena.

Proprio in merito ad un possibile flirt tra Pago e una delle concorrenti del Gf Vip, lui non ha escluso questa possibilità pur consapevole che, sebbene single, il suo cuore non sia ancora davvero libero da vecchi legami. “ Potrei innamorarmi fuori come dentro la Casa, può succedere di tutto, sono single – ha detto al settimanale Chi - . Anche se dire che ho il cuore libero è un’altra cosa ”. Il cantante, dunque, non ha nascosto i sentimenti che ancora nutre nei confronti della Enardu e, in merito ad un ipotetico ritorno di fiamma, ha sentenziato: “ Credo che la mia vita sia segnata da una frase del mio amico Franco Califano: ‘Non escludo il ritorno’ ”.

Dichiarazioni, queste, che hanno fatto pensare che la storia tra Pago e Serena possa avere ancora una chance. Lei stessa, in una intervista di qualche settimana fa, aveva ammesso di sentire la mancanza dell’ex compagno ma, non per questo, la necessità di tornare ad avere con lui una relazione. Vederlo in tv, nella Casa del Grande Fratello Vip, potrebbe farle cambiare idea? Oppure, Pago riuscirà a farle rivalutare la loro relazione servendosi delle telecamere?