Pago piange a Temptation Island vip: un single prova a baciare la sua Serena

Dopo essere entrato a far parte del cast dei fidanzati di Temptation Island vip 2, il docu-reality sui sentimenti trasmesso su Canale 5 e condotto da Alessia Marcuzzi, Pago continua a far parlare di sé. Nelle ultime ore, il profilo ufficiale di Temptation Island ha condiviso un nuovo video-spoiler, contenente delle anticipazioni sulla quinta puntata in arrivo del format dedicato al "viaggio nei sentimenti" dei vip. In particolare, il video in questione immortala il cantante Pago visibilmente annichilito e in lacrime, mentre è da solo in spiaggia. Poco dopo, sempre nello stesso filmato, gli vengono mostrate immagini facilmente equivocabili e molto coinvolgenti.

Nella seconda scena, infatti, l'aitante tentatore single, Alessandro, si avvinghia a Serena Enardu, la fidanzata di Pago, e prova a rubarle un bacio. O almeno questo è quanto trapelerebbe alla visione della scena da sogno dei due protagonisti, ripresa durante un bagno di Alessandro e Serena fatto in un weekend trascorso nelle acque della Sardegna.

Pago e Serena Enardu verso l'addio a Temptation island vip?

Dal video dello spoiler condiviso in rete, in vista della quinta puntata di Temptation Island vip 2 in arrivo, sembra proprio che sia esplosa la passione tra il single Alessandro e la fidanzata di Pago. "Il percorso di @serenaenardu e @pagoufficiale viaggia su due binari molto diversi - questo è il messaggio riportato a corredo delle ultime anticipazioni tv condivise in rete - ... Cosa accadrà nella prossima puntata di #TemptationIslandVip?".

"Povero Pago", si legge intanto tra i commenti giunti dagli utenti. E ancora: "Provavo ammirazione per Serena... Sembrava una donna seria... Tra l'altro c'è suo figlio fuori, e penso che i comportamenti di sua madre li vede anche lui!!!! Non c'è più rispetto, una storia può anche finire..... Ma avere di questi atteggiamenti da ragazzina, vergognati!!!! E tu, Pago, non hai perso niente!!!!"

