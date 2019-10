Pago sciabola e scherza: ​"Nuove storie? Non ne ho voglia"

L'amore può aspettare. Pago, dopo la rottura con la storica fidanzata Serena Enardu, non è in cerca di una nuova relazione. A confessarlo, involontariamente, è stato lui stesso su Instagram. Troppo dolore, troppo vivo il ricordo dell'amore con la bella sarda, troppo insomma per pensare a una nuova storia. A poche settimane dalla fine del reality Temptation Island Vip, Pago prova a ricominciare da se stesso. Nelle ultime ore Pacifico Settembre ha trascorso una serata in compagnia di alcuni amici, pubblicando alcuni video nelle storie del suo profilo. Nei filmati il cantante appare sereno, mentre si trova a cena nel locale milanese gestito dall'amico Davide Lacerenza.

Mentre Serena Enardu ha recentemente confessato di esser dimagrita dopo Temptation Island Vip, Pago è tornato alla sua vita di tutti giorni, tra serate e impegni canori. A Milano ha incontrato il giornalista e amico Gabriele Parpiglia, che gli ha dedicato un importante servizio sul settimanale Chi, in edicola domani. Proprio lui che, in qualità di autore del programma Mediaset ha vissuto il dolore dell'amico. Tra una chiacchierata e una battuta ironica, il gruppo di amici si è concesso una buona bottiglia di vino e l'onore di sciabolare è toccato a Pago, che da vero "samurai" non si è fatto cogliere impreparato.