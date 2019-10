Serena Enardu dimagrata, fan in allarme: "Non sono stata bene, ho perso sei chili"

Serena Enardu è tornata a parlare del difficile momento vissuto dopo la fine di Temptation Island Vip, che l'ha portata alla rottura con il fidanzato Pago. Dopo l'ultimo falò, la bella sarda è rientrata a casa per riprendere la sua vita ma è apparsa, sin da subito, provata e deperita. La sua magrezza non è passata inosservata sui social, dove appare spesso. Per questo, fan e follower l'hanno inondata di messaggi e commenti preoccupati.

Serena Enardu ha così voluto rassicurare i suoi sostenitori con un video, pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram, dove ha confermato i sospetti, affermando di aver perso diversi chilogrammi: " Grazie per tutti i messaggi che mi mandate di sostegno. Volevo dirvi che sto bene, che sono tranquilla; mi mandate una serie di messaggi anche in privato dove mi chiedete di ingrassare e mangiare. Sto mangiando, ve lo assicuro, piano piano riprenderò. Diciamo che ho perso in tutto 6 kg, da 54 sono arrivata a 48 chili, però voglio tornare nuovamente a 50 quindi sto mangiando ".

La Enardu ha spiegato il motivo del suo deperimento, legato proprio alla fine della relazione con il cantante Pago e il difficile momento vissuto dopo la fine del programma: " Effettivamente c'è stato un periodo in cui ho mangiato molto poco, perché non mi scendeva proprio la roba da mangiare. Però adesso sto meglio, sto mangiando, sto recuperando ma con i miei tempi. Non ho fretta. Non mi interessa e non mi è mai interessato in maniera particolare il mio aspetto fisico. Però nel momento in cui una persona non sta bene, è un po' più debole di testa, è giusto che si occupi un po' più di quello. Quindi piano piano in grasserò. Per me l'importante è quello che c'è dentro e non quello che c'è fuori. Molte persone si fermano all'aspetto esteriore, io lo curo e mi fa piacere ma non è la mia priorità ".

Le sue priorità oggi, infatti, sono la sua famiglia, primo tra tutti il figlio Tommaso con cui si mostra spesso sui social, e la sorella gemella Elga, con la quale ha un rapporto strettissimo.