Pamela Prati resta in silenzio a Chi l'ha visto

Lacrime e silenzio sono stati gli ingredienti della puntata di ieri di Chi l’ha visto, dove è stata ospite Pamela Prati. La showgirl, con grande sorpresa di tutti, non ha detto una parola e ha solo presenziato in questa puntata, dedicata alle truffe “romantiche”.

La sua ospitata (gratuita), annunciata già qualche giorno fa, aveva fatto molto scalpore: gli amanti della trasmissione avevano criticato la scelta di Federica Sciarelli di dedicarsi a un caso di gossip. Ma la conduttrice, prima di iniziare, ha chiarito di non essere affatto “ impazzita ” e di voler dare ancora una volta un messaggio forte, “ un pugno nello stomaco ”.

Il caso Pamela Prati è diventato, quindi, solo un pretesto per parlare delle donne e degli uomini “invisibili”, truffati, ma di cui nessuno sa, perché non facenti parte del mondo dello spettacolo.

Partono le storie di tante vittime. La showgirl viene raramente ripresa dalle telecamere, non prende mai la parola, mostrandosi visibilmente provata. Arrivata la mezzanotte, Federica Sciarelli la ringrazia per aver seguito la trasmissione, nessuno sa se sia effettivamente ancora in studio. “ Ha una grandissima visibilità, tutti parlano di lei ma ci ha dato la possibilità, forse, di parlare con tante di voi, che non hanno visibilità e sono state truffate nella loro dignità ”, conclude la conduttrice di Chi l’ha visto.

Sebbene l’idea della Sciarelli avesse un “nobile” scopo, le modalità di svolgimento non hanno convinto i più. La sua presenza avrà tenuto molti spettatori attaccati al televisore. Pamela Prati, però, è stata elevata a “paladina dei truffati”, ed è tutto ancora da dimostrare. In contemporanea sulla Mediaset, infatti, i toni usati a Live- Non è la D’Urso sono diversi. “Hanno fatto un’indagine giornalistica approfondita e avranno scoperto che Pamela è una vittima, ma bisogna capire perché ha nascosto alcune cose”, ha fatto notare Barbara d’Urso, riferendosi proprio alla presenza della showgirl a Chi l’ha visto.