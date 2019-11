Paola Barale: “Io fluida? Ci sono state voci su di me e non erano vere”

Ospite di Pierluigi Diaco, Paola Barale si è concessa per una lunga intervista durante la puntata del 23 novembre scorso di Io e Te.

Dal suo rapporto con la televisione fino alle relazione sentimentali (spesso finite male), Paola Barale non ha esitato a rispondere alle domande riguardanti anche la sua sessualità fugando, una volta per tutti, i dubbi di qualcuno che l’ha definita “fluida”. “Tu sei fluida, uno perde qualsiasi tipo di identità sessuale quando ti incontra”, ha commentato il conduttore, al quale la showgirl ha immediatamente replicato. “ Non amo distinguere. Ognuno fa quello che vuole nella vita. La nostra società ci ha inculcato che dobbiamo scegliere per forza una strada o un’altra. Detto questo ci sono già state parecchie voci su di me e non erano vere – ha detto la Barale, ammettendo di essere stata spesso infastidita dai rumors sul suo conto - . Io non sono una di quelle persone che dice basta che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli. Per me meno se ne parla meglio sto. Sembra una contraddizione ma io non sono così esibizionista come dici tu ”.

Lei, che non avevavelleità televisive ma voleva fare l’insegnante di educazione fisica, infatti, ha iniziato a fare questo mestiere solo perché le garantiva libertà economica. “ Con il primo stipendio della ruota della fortuna mi sono comprata una moto: una honda parigi dakar 200, comprata dal mio vicino di casa – ha raccontato - . E poi sono andata a vivere da sola, perché io ho bisogno di sentirmi libera e indipendente. Forse è anche per questo che non mi sono mai fidanzata con uomini molto ricchi perché io voglio la mia libertà ”. E, proprio riguardo il rapporto con gli uomini e l’amore, Paola Barale si è lasciata andare ad importanti confessioni.