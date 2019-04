Raz Degan a Domenica In: "Paola Barale è stato il mio unico grande amore"

Intervenuto nel salotto domenicale di Mara Venier, Raz Degan si rivela a 360 gradi fra amore, ricordi di una vita vissuta e il senso della vita. Istrionico e totalmente fuori dagli schemi, l’ex attore e l’ex con concorrente dell’Isola Dei Famosi, si racconta senza peli sulla lingua affermando che: "Paola è stato il mio amore più grande."

"Sapevo che sarebbe arrivato questo momento da C’è posta per te – afferma Degan rivolgendosi a una divertita Mara Venietr -, Paola mi ha dato le radici, è stata la mia casa, l’unico che amore potevo avere. Lei sarà sempre e comunque una parte importante della mia vita, nessuno può togliermi quei ricordi."

Raz Degan ricorda anche la sua permanenza in Israele. "Lì ho coltivato la mia idea del mondo, per via dalle separazione dai miei genitori. Nel Kibbutz vivevo con circa 200 persone, avevo voglia di conquistare il mondo – continua -, Il fatto che mi madre mi ha lasciato da solo mi ha spinto a rincorrere la Grande Mela e il mondo dello spettacolo. Non avevo una lira ma dopo un breve periodo ho trovato un’agenzia che mi ha rappresentato – e poi aggiunge. Con le donne? Sono 4 storie importanti nella mia vita."

"Ora mia madre vive in Messico, è la persona più coraggiosa che io conosca. Due giorni fa ha compito 75 anni,"conclude.