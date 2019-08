Paola Di Benedetto beccata con l'ex a Ibiza: Fede prova a riconquistarla

L'ex naufraga de L'Isola dei famosi, Paola Di Benedetto, aveva recentemente messo fine alla sua love-story che la vedeva sentimentalmente impegnata con il bello del duo Benji e Fede, il cantante Federico Rossi. E adesso fa parlare di sé, per essere stata beccata in vacanza proprio mentre era insieme all'ex.

La storica madre-natura mora di Ciao Darwin, Di Benedetto, era rimasta delusa della sua relazione avuta con Fede, tanto da ufficializzare la loro rottura in rete, sfogandosi con i follower. "La mia storia con Federico si è conclusa – aveva confessato l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi - . Se avete imparato a conoscermi, sapete che in amore do tutto. Ma quando vedo mancare il rispetto non ci sto. Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla. Il mio pensiero adesso, come potete immaginare, è curare la mia mente e il mio corpo che, come alcuni di voi hanno visto, è un po’ mutato negli ultimi tempi".

Si vociferava di recente che la separazione tra i due fosse avvenuta per via della "terza incomoda" Emma Muscat, l'ex allieva di Amici di Maria De Filippi, che avrebbe avuto un flirt con Fede. E si pensava anche a delle possibili mancanze dovute al lavoro, da parte di Fede, nel suo rapporto a due con Paola, il che potrebbe aver compromesso la loro relazione.

Andrea Damante frequenta Paola Di Benedetto

Così come riporta il nuovo numero di Spy magazine, Paola e Fede si sono rivisti a Ibiza, dopo la frequentazione fugace della Di Benedetto avuta con Andrea Damante. Sarebbe stata proprio l'intromissione dell'ex tronista Damante nella loro storia a far nascere in Fede il desiderio di riconquistare la sua ex: "Acque agitate ad Ibiza per Paola Di Benedetto. Negli scorsi giorni l'ex Madre Natura, tornata single dopo la fine della storia con Federico Rossi, è stata oggetto di una corte discreta, ma serrata da parte di Andrea Damante. I due si sono incontrati diverse volte, l'ultima delle quali alla discoteca Ushuaia, dove sono stati fotografati insieme. Nulla ancora che possa far dire che tra i due sia nata più che una simpatia, ma evidentemente la notizia è arrivata alle orecchie di Federico Rossi che si trovava negli Stati Uniti. Il cantante si è così presentato oggi pomeriggio a sorpresa a Ibiza, proprio nel giorno in cui Andrea Damante ha lasciato l'isola . Federico Rossi ha invitato Paola Di Benedetto a un incontro chiarificatore all'Ayanna. Riuscirà a convincerla a tornare sui suoi passi? E cosa accadrà quando Andrea Damante sarà di ritorno?".