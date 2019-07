Paola Di Benedetto contro i fan: "Le foto con Fede sono lì e per sempre lì resteranno"

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati da pochi giorni ma tra i due sembra esserci ancora qualcosa in sospeso. Dopo la canzone d’amore scritta da Fede (ispirata, a quanto pare, alla rottura con la fidanzata) e i commenti infastiditi di lui sotto un post della bella influencer, questa volta tocca a Paola lasciare intravedere uno spiraglio nel loro rapporto. Nell’ultimo post social pubblicato dalla Di Benedetto si legge: " Forse, alcune cose, le guarisce solo il tempo... ". Una frase che lascia intuire il dolore per la recente rottura con il cantante del duo musicale "Benji e Fede".

Una fan però le chiede nei commenti: " Ma io non voglio infierire però se vi siete lasciati perché continui a tenere le foto con lui? ". Una domanda che ha fatto andare su tutte le furie Paola Di Benedetto, che ha risposto a tono alla ragazza: " Incredibile vedere come stiano nascendo delle nuove "leggi societarie" con l’uso dei social. Ma chi l’ha detto che se due persone si lasciano, uno non debba tenere le foto sul profilo Instagram? Chi? Dove sta scritto? Le foto sono li, e per sempre li resteranno, a prescindere da come andranno le cose... ".

È soprattutto l’ultima frase a destare maggiore interesse nella discussione, al di là della fine che faranno le foto di coppia. L’ex Madre Natura di "Ciao Darwin" ha infatti lasciato intendere che la separazione da Federico non sia così definitiva: " …a prescindere da come andranno le cose ". Sembra dunque che la parola "fine" nella loro storia d’amore (durata oltre un anno) non sia ancora stata messa.

