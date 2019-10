Federico Rossi: "Ecco come ho riconquistato Paola"

Dopo la fine della relazione con Francesco Monte, Paola Di Benedetto ha ritrovato il sorriso accanto a Federico Rossi, cantante del duo Benji e Fede. Sui social, la coppia sembrava avere un feeling incredibile, tanto da mostrarsi sempre felice in ogni momento che i due passavano insieme. Tuttavia, solo dopo qualche mese, è arrivato un annuncio del tutto inaspettato: la fine della loro storia.

Federico e Paola sembravano essere diventati dei completi estranei. Ma non è passato molto tempo prima che entrambi abbiano ricominciato a scambiarsi like e commenti sui social, un comportamento che ha fatto intendere ai fan che li seguono un possibile riavvicinamento.

Così, da qualche settimana a questa parte, tra i due è tornato il sereno e la coppia è tornata insieme. Intervistato dal settimanale Grazia, Federico Rossi ha raccontato come ha fatto a riconquistare la sua ex. “Per convincerla a ricominciare sono volato da lei a Ibiza. Le ho portato una lettera e un anello di riconciliazione a forma di fiore” , ha rivelato il cantante.

Come ben ricordiamo, infatti, la scorsa estate Paola e Federico si erano lasciati per colpa di un presunto tradimento da parte del ragazzo. Da parte sua, lui ha fatto di tutto per cercare di farsi perdonare dalla sua dolce metà ed è volato a Ibiza riuscendo a far breccia nel cuore di Paola. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha accettato il regalo e da quel momento i due sono tornati a fare coppia fissa.

Tuttavia, non sembra ancora che i due siano pronti per fare il grande passo tanto che non vogliono ancora sentirne di matrimonio e figli. “A 25 anni vedo tutto questo ancora lontano. Anche se non è questione di età, ma di responsabilità”, ha confessato al settimanale.

