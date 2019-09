Paola Di Benedetto e Federico Rossi ritorno di fiamma?

La coppia Paola Di Benedetto e Federico Rossi del duo Benji&Fede secondo i loro fan sembra che siano tornati insieme. Secondo alcuni, sono ancora in corso delle prove che testimoniano di un loro riavvicinamento.

La coppia, infatti, a quanto pare sta trascorrendo le vacanze in montagna e, in realtà entrambi stiano evitando di pubblicare post e selfie di coppia sui loro rispettivi profili social di Instagram.

Ma facciamo un passo indietro per capire come è andata a finire la loro love-story. Erano le prime settimane del mese di luglio quando, di punto in bianco, la modella Paola Di Benedetto annunciò la fine della sua relazione con il cantante Federico Rossi tramite una stories di Instagram, in quanto oltretutto la giovane modella chiese rispetto per il momento delicato che stava attraversando.

La fine della loro storia d’amore aveva creato uno senso di dispiacere da parte dei loro fan, ma da come sembra la modella e il cantante stavo insieme suppergiù da un anno. In questi giorni pare che la coppia stia valutando se ci siano delle basi solide per far ricostruire il loro rapporto.

Federico Rossi e Paola Di Benedetto hanno deciso di trascorrere questa ultima parte dell’estate scegliendo di immergersi nella natura. Infatti, alcuni scatti social pubblicati qualche giorno fa da entrambi rivelano che i due sono tra boschi e prati mentre danno da mangiare un piccolo e simpatico scoiattolo. Ma in realtà è proprio lo scoiattolo che sta facendo parlare i loro fan. I due, infatti hanno pubblicato sui loro profili social una fato mentre provano a cibare un piccolo roditore. Da questo si può svelare un piccolo particolare poichè rivela che tutti e due sono in vacanza insieme.