Paola Di Benedetto e Federico Rossi in vacanza insieme?

A distanza di un mese dalla loro separazione, sembra che Federico Rossi e Paola Di Benedetto siano tornati insieme. Manca l'ufficialità e non sono state ancora pubblicate foto della coppia riunita ma ai fan più attenti non è sfuggito un dettaglio dai social dei due.

La fine turbolenta della relazione tra Paola Di Benedetto e Fedrico Rossi aveva creato non pochi dispiaceri tra i loro seguaci, anche perché l'allontanamento era stato improvviso, come un fulmine a ciel sereno. Non c'erano state avvisaglie, segnali che tra i due potesse finire. Il cantante e la modella sono sempre apparsi innamoratissimi e così, quando Paola Di Benedetto ha dato l'annuncio della fine tramite i social, in molti sono rimasti spiazzati. Viste le parole della ragazza e le modalità con le quali tutto è accaduto, in tanti fin da subito hanno ipotizzato che dietro potesse esserci un tradimento, circostanza poi confermata di diverse fonti. Pare che Federico Rossi, infatti, abbia avuto un incontro molto intimo con la sua collega Emma Muscat, ex di Biondo e concorrente di Amici. Sarebbe stata la stessa ragazza a confermare tutto a Paola Di Benedetto, portando la modella alla decisione di lasciare Federico Rossi.

Il cantante non si è mai arreso e ha cercato in diversi modi di riconquistare la sua amata ed evidentemente è riuscito nel suo intento. Già qualche giorno fa i due si sarebbero incontrati a Ibiza, dove Paola Di Benedetto era volata per qualche giorno in compagnia della sua amica Sara Daniele. Quello tra la modella e il cantante sarebbe stato un incontro non casuale e concordato, dopo che i due si erano già visti a cena in un noto ristorante. Sembra che l'incontro di Ibiza abbia portato i frutti sperati alla coppia e abbia permesso di ristabilire l'armonia, tanto che i due sarebbero partiti insieme per la montagna, negli stessi luoghi che l'anno scorso li avevano visti innamorati. Probabilmente i due ragazzi hanno cercato una località tranquilla e lontana dalla mondanità per ritrovarsi e capire se ci sono ancora i presupposti per continuare una relazione, come si aspettano i loro tantissimi seguaci.