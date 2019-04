Paola Di Benedetto e l'ultima pazzia d'amore per Fede

Paola di Benedetto e Federico Rossi sono innamoratissimi. Altro che crisi. La prova è chiara e impressa sulla pelle. Letteralmente. La bella influencer si è, infatti, tatuata l’abbreviazione del nome del suo fidanzato. Una vera e propria pazzia d'amore, come lei stessa ammette sui social, per confermare il sentimento profondo che la lega al cantante del duo Benji e Fede.



Paola Di Benedetto, nelle scorse ore, ha postato sul suo profilo Instagram un breve video che immortala il tatuatore mentre realizza la scritta "Fede" sull’avambraccio destro della bella influencer. A riprendere la scena è proprio Federico che, mentre Paola dice al tatuatore di sentire poco dolore (contrariamente a quanto pensava) esclama "ci vuole Fede nella vita". Un'affermazione ironica ma anche piena di significato. Il tatoo ha, infatti, una valenza sentimentale per Paola ma, qual ora finisse la storia d’amore con il suo fidanzato, potrebbe lasciarsi comunque il tatuaggio che ha anche il significato religioso di Fede. Insomma, comunque vada sarà un successo.



Questo eclatante gesto arriva al termine di una lunga fuga d'amore della coppia Di Benedetto - Rossi che hanno viaggiato, nell’ultimo mese, tra Abu Dhabi, Maldive e Sicilia, trascorrendo insieme momenti indimenticabili. L’ex Madre Natura di “Ciao Darwin” con questo tatuaggio (forse il primo per lei, almeno visibile) ha sconvolto i suoi fan, che non hanno apprezzato il gesto. Se l’ex naufrago Filippo Nardi suggerisce il suo nome in un commento ironico, la manager di Paola di Benedetto, Paola Benegas, non ha invece gradito: “Ma cosa stai facendo!!????”.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?