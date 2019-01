Paola Caruso ancora contro l'ex: "Senza vergogna, senza valori"

Non è cominciato bene il nuovo anno per Paola Caruso: la ex Bonas di Avanti un Altro sta affrontando da sola la gravidanza, dopo essere stata lasciata dal padre del suo bimbo che verrà al mondo il prossimo febbraio. Dopo vari botta e risposta che si sono consumati nei salotti televisivi e sui social, la Caruso si è trovata ad attaccare di nuovo, dal suo profilo Instagram, l'ex Francesco, il quale avrebbe commesso nuovi errori nei suoi confronti.

Francesco Caserta ha postato un video sui social in cui mostra una casa nuova: quella, a detta di Paola, è la casa che avrebbero dovuto occupare insieme e che sarebbe stato il nido d'amore in cui accogliere il loro bambino. Fino a quando Francesco e la Caruso stavano insieme, la casa era sempre incompleta, ma adesso è pronta per essere abitata. Il video è stato ripostato dalla ex Bonas, che ha poi commentato scrivendo "Sempre più schifo" , per poi aggiungere diversi hashtag molto duri " #senzavergogna, #senzavalori ".

La delusione di Paola, che ha dovuto affrontare un trasloco da sola al settimo mese di gravidanza, è tangibile. La donna, poi, ha deciso di condividere con i suoi sostenitori un altro episodio che l'ha segnata: la Caruso avrebbe deciso di concedere, a ridosso delle festività, una nuova possibilità al suo ex, dimenticando tutto il male che ha dovuto subire lei, ma anche il suo bimbo. Caserta avrebbe deciso di raggiungerla in Calabria il 27 dicembre, ma poi si è tirato indietro, preferendo stare con un altra ragazza.