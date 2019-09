Paola Caruso annuncia il battesimo di Michelino e attacca la Fico: "La figura l'ha fatta..."

Nella nuova diretta di Pomeriggio 5, andata in onda nella giornata di lunedì 9 settembre, Barbara d'Urso ha ospitato in studio l'ex naufraga de L'isola dei famosi, Paola Caruso. La showgirl a Live: non è la d'Urso ha scoperto la vera identità della madre biologica, dopo essersi sottoposta ad un test del DNA e, dopo aver affrontato da sola una gravidanza, senza poter contare sul sostegno del padre di suo figlio, Francesco Caserta, si è detta felicemente innamorata di Moreno Merlo. Quest'ultimo, ex volto di Temptation island, celebrerà a breve e insieme a Paola il battesimo del primogenito dell'ex naufraga, Michelino.

Paola Caruso e l'affondo su Raffaella Fico

Nel corso del suo intervento registratosi in studio a Pomeriggio 5, la ragazza-madre vip ha attaccato Raffaella Fico, per aver accettato l'invito a un appuntamento ricevuto da parte del presunto padre di suo figlio, che ad oggi non intenderebbe riconoscere Michelino: "Puoi smentire quanto vuoi, ma da mamma con una persona del genere, che non accetta il figlio e non si informa di come sta il sangue del suo sangue, non ci vai a prendere neppure un caffé! Dopo tutto quello che hai passato con il tuo ex, non accetti neppure l’appuntamento da una persona così... Puoi dire quello che vuoi, la figura l’hai fatta…".

Il battesimo dI Michelino si terrà il prossimo 22 settembre e verrà ripreso dalle telecamere di Domenica Live. E, nel corso dell'ultima diretta di Pomeriggio 5, Carmelita ha preannunciato -tra le novità in arrivo- l'introduzione della rubrica DNA prevista a Live: non è la d'Urso e ispirata alla storia della madre biologica di Paola Caruso.