Paola Caruso e Moreno Merlo sono già al capolinea?

È già finita tra Moreno Merlo e Paola Caruso? È questa la voce che circola con insistenza negli ultimi giorni, anche a causa di alcuni comportamenti social particolari dei due. Solo poche settimane fa la coppia è apparsa felice e più unita che mai nel salotto di Domenica Live ma, a quanto pare, a poche ore da quel tenero momento qualcosa è cambiato in peggio.

I follower e i fan più attenti della coppia hanno notato che i due hanno smesso rispettivamente di seguirsi sui social e da qualche tempo non pubblicano più foto o storie insieme. Da Barbara d'Urso i due avevano annunciato di essere pronti a iniziare a convivere, nonostante la loro relazione fosse relativamente giovane. Paola Caruso e Moreno Merlo stanno insieme da questa estate ma tra loro il feeling è stato subito molto forte. Il ragazzo, ex tentatore di Temptation Island, ha dimostrato di avere un'ottima affinità anche col piccolo Michele.

Dalle immagini mostrate nei servizi di Domenica Live e dalle foto condivise sui social e pubblicate sui settimanali, la coppia sembrava potesse costruirsi un futuro. Moreno Merlo aveva ridato il sorriso a Paola Caruso dopo la triste vicissitudine del padre di suo figlio, che non ha mai riconosciuto il bambino e ha lasciato la showgirl durante la gravidanza. Sono stati mesi difficili per Paola Caruso, che però subito dopo il parto ha avuto la fortuna di conoscere la madre naturale grazie a Live – Non è la d'Urso. Con Moreno Merlo si era accesa una speranza in Paola Caruso, che sulle pagine di Nuovo, non tanto tempo fa, ha dichiarato: “ Penso che Moreno sia la persona giusta per dare un fratellino o una sorellina a Michelino. Ne abbiamo già parlato e magari tra un paio di anni faremo un bebè. […] In futuro mi piacerebbe sposarmi perché sogno da sempre l'abito bianco. ”

Qualcosa sembra essersi rotto tra i due, anche se i loro fan sperano sia solo un momento di crisi passeggera, alla quale si può riparare con qualche piccolo aggiustamento da parte di entrambi. Per il momento né Paola Caruno e nemmeno Moreno Merlo si sono voluti esporre per smentire o confermare le voci, probabilmente stanno cercando di capire se la situazione possa essere recuperabile.