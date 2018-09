Paola Caruso: "Farò il test del Dna". L'ex intanto rompe il silenzio

Paola Caruso, l'ex bonas di Avanti un altro, sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua vita. Pochi giorni fa, l'ex naufraga de L'isola dei famosi ha raccontato di aver scoperto di essere incinta e che il suo compagno l'avrebbe lasciata sola, dopo essere venuto a conoscenza della lieta notizia.

Ora la Caruso ha dichiarato di essere disposta a fare il test del Dna non appena il suo bambino sarà nato. Subito c'è chi ha iniziato a pensare che la bonas potesse non essere più sicura della paternità del figlio. Così la showgirl ha messo a tacere le male lingue: "Il test serve perché lui dice che non è suo" .

La replica alle accuse

Nel frattempo, l’ex compagno Francesco Caserta ha rotto il silenzio sulla questione. Con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, l'imprenditore ha deciso di dire la sua e rispondere agli utenti che negli ultimi giorni gli avevano inviato numerosi messaggi denigratori.