Paola Caruso frequenta Moreno Merlo e critica l'ex: "Da dodici mesi non mi dà un euro per suo figlio"

L'ex Bonas di Avanti un altro, Paola Caruso, ha concesso un'intervista esclusiva al rotocalco Mio, a cui ha rilasciato delle importanti dichiarazioni sull'uomo che sta frequentando e sull'uomo che non ha ad oggi riconosciuto il bambino avuto dalla showgirl, Michelino. Dopo aver partecipato a L'Isola dei famosi, la Caruso è tornata alla ribalta per via del gossip che la vedrebbe protagonista di un flirt con l'ex tentatore di Temptation Island, Moreno Merlo.

"Moreno è un caro amico - ha fatto sapere Paola Caruso, nel corso della sua ultima intervista - . Ci stiamo conoscendo. Ancora è presto per sbilanciarsi. Sono mamma e preferisco andarci cauta. È una bella persona, poi si vedrà!".

La Caruso frequenta un ex di Temptation island, ma non si risparmia sull'ex

Nel corso del suo intervento, l'ex isolana ha parlato anche del suo ex compagno, Francesco Caserta, dal quale avrebbe avuto il figlio Michelino: "Da dodici mesi non mi dà un euro. Non ha mai avuto neppure il pensiero di comprare, che so, un ciuccio o un banale peluche. Non mi ha mai dato nulla, ma non finirà così. Sono decisa ad andare fino in fondo. Non per me, perché io sto bene, ma mi dispiace per il mio bimbo. Ogni bambino avrebbe diritto ad avere una famiglia e un papà".

