Paola Caruso: "Ho troncato la storia con Moreno Merlo per ragioni gravi"

Sembrava che la storia tra Paola Caruso e Moreno Merlo avesse portato, finalmente, il grande amore nella vita della “ex Bonas”, ma anche questa volta l’idillio si è spento e lei ha confermato la fine della relazione.

Dopo il rincorrersi di numerosi gossip che parlavano di avvistamenti di Moreno in compagnia di donne diverse dalla Caruso, è stata proprio lei ad ufficializzare l’interruzione della storia in una intervista per Novella 2000. “ Tra me e Moreno è finita, ma sono stata io a troncare, non lui com’è stato scritto – ha voluto specificare Paola al settimanale - . E inoltre volevo sottolineare che il nostro rapporto andava avanti dallo scorso luglio. Non si trattava di una storia qualsiasi, ma per me è stato un legame importante ”. Visti i rumors che parlavano di un presunto tradimento di Merlo con Veronica Graf, la Caruso ha chiarito che, pur non essendo certa che si tratti di verità, i motivi della rottura sono ben altri.

“ Io non so se lui mentre stava con me si sentisse anche con lei, ma di certo non è questo che ha segnato la fine del nostro rapporto – ha raccontato lei - . Purtroppo dietro ci sono ragioni ben più gravi di cui al momento non posso proprio parlare ”. E, di questi motivi gravi Paola Caruso ne ha parlato anche durante un video esclusivo indirizzato a Barbara d’Urso e trasmesso durante la puntata del 17 novembre scorso di Domenica Live. “ Ciao Barbara, è vero che io e Moreno ci siamo lasciati – ha esordito, agitata, la showgirl - . Sono scioccata per quello che mi è successo. Sono successe delle cose molto gravi che mi hanno portato alla rottura, che non si può più assolutamente riparare, di questo rapporto ”.