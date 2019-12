Paola Caruso ritrova il fratellastro del figlio Michelino: "Il nostro regalo di Natale"

Al centro del gossip per la fine della relazione con Moreno Merlo, Paola Caruso torna a far parlare di sé per un’altra situazione riguardante la sua vita privata: l’incontro con il fratellastro del figlio Michele (detto Michelino).

Ai tempi della sua gravidanza, vissuta da sola perché l’ex compagno Francesco Caserta decise di lasciarla mettendo in dubbio la paternità del figlio che aspettava, la Caruso raccontò di aver fatto delle sconcertanti scoperte riguardo il passato del padre di Michelino. Come riportato a Domenica Live, infatti, la showgirl fu contattata da colei che le rivelò di essere una ex di Caserta e, come lei, aveva vissuto la gravidanza in solitudine perché l’uomo decise di non riconoscere il bambino che aveva in grembo.

“ Mio figlio ha un fratello ”, annunciò tra lo stupore generale Paola Caruso, che negli ultimi periodi pare abbia deciso di mettersi in contatto con la donna che, come lei, ha vissuto il suo stesso calvario. Così, la ex Bonas di Avanti un altro ha incontrato il fratellastro del piccolo Michelino documentando questo importante momento sui social. “ Io e Michelino abbiamo ricevuto un bel regalo di Natale, il più bello che potevamo augurarci – ha scritto Paola su Instagram allegando gli scatti dei due bambini -. Michele e Gabriele insieme super fratelli ”.

I follower della Caruso non hanno potuto fare a meno di incuriosirsi e lei non ha esitato a spiegare a tutti cosa fosse successo negli ultimi giorni, ribadendo tutto il suo disprezzo nei confronti di Francesco Caserta e della sua famiglia. A chi ha invitato le due donne abbandonate a “fare un complotto”, Paola ha spiegato che “per fortuna esistono i tribunali”, mentre a chi le ha fatto notare che Caserta e la madre sono “due persone di mer..”, lei ci ha tenuto a sottolineare che i commenti dispregiativi nei loro confronti dovrebbero essere ben peggiori. In tantissimi, inoltre, si sono complimentati con le due mamme, che hanno deciso di regalare ai bambini la gioia di avere un fratello di cui, fino a poco tempo fa, non conoscevano nemmeno l’esistenza.

"Che bellissima cosa due fratellini che si conoscono, grazie alla buona volontà delle loro mamme! Nonostante siano figli di un padre che non ne è degno! Sono comunque dei bimbi felici e si vede!", si legge tra i commenti al post della Caruso, "Bellissimi! Loro sono innocente e meritano tanto...incluso la vicinanza di un fratello", ha aggiunto un altro utente della rete che ha rivolto il suo plauso alla showgirl e alla mamma del fratellastro di Michelino.