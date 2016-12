Paola Caruso: troppo sexy per essere amata?

Non sempre è facile per le celebrità trovare l'amore. E - come spesso accade - anche quando si è trovato un compagno, la relazione può proseguire con difficoltà o finire: le cronache annoverano moltissimi matrimoni vip terminati, anche in modo brusco. Ma c'è chi insegue l'amore con tutte le sue forze: è Paola Caruso, che ha raccontato la sua vita sentimentale in una recente intervista a Nuovo Tv.

L'ex Bonas di "Avanti un altro" - oggi giurata di "Selfie", programma condotto da Simona Ventura - è al momento single, ma sogna l'amore di un uomo che l'accetti così com'è, sexy e prorompente. " Sono un po' sfortunata da questo punto di vista - ha raccontato Caruso - Per un uomo a quanto pare starmi vicino non è semplice, perché sono appariscente e allo stesso tempo ho un carattere forte, dico quello che penso sia su quello che mi piace sia su quello che non mi va bene. E negli uomini questo mio modo d'essere crea insicurezza ".