Paola Turani contro i suoi follower: "Speculate su di me"

Paola Turani è una delle influencer più amate di Instagram. Ha conquistato gli utenti con la sua allegria e con la sua gioia di vivere, frutto anche del suo passato che ha lasciato un segno profondo nella sua vita. Paola Turani ha un rapporto molto stretto con i suoi follower, con loro ha un dialogo costante e continuo e non manca di gratificarli con piccoli o grandi pensieri. L'affetto che l'ha circondata nel periodo delle sue nozze è stato davvero immenso, l'influencer ha sentito tutto l'amore dei follower che hanno gioito del suo sì, avvenuto meno di un mese.

Qualcosa ha però minato questo rapporto o, per lo meno, con una parte dei suoi seguaci che hanno avuto un comportamento poco corretto nei confronti della ragazza, che si è sfogata con un video su Instagram. Alcune ragazze hanno tentato di lucrare sulla bella Paola Turani, cercando di rivendere dei quadri che la ragazza aveva dipinto per regalarli alle sue fan.

A fine marzo la Turani ha dipinto ben 30 quadretti da destinare ad altrettante seguaci, un pegno d'affetto e di ringraziamento per tutto l'amore che riceve. È stato un lavoro lungo e complicato che Paola Turani ha fatto col cuore, convinta che le 30 fortunate persone che lo hanno ricevuto in dono lo avrebbero conservato come un cimelio prezioso. Invece non è stato così, tanto che pochi giorni fa ha ricevuto la segnalazione di alcuni suoi quadri messi in vendita online a prezzi compresi tra i 100 e i 300 euro. Ha preferito 24 ore di silenzio per ponderare la situazione, per ingoiare il boccone amaro e smaltire la delusione, prima di parlare alle sue seguaci. L'ha fatto con un video in cui mostra tutto il suo dispiacere per quanto accaduto: “ Mi sono sentita tanto delusa e quasi fregata. Premetto che la colpa è mia perché sono tonta io e forse anche un po’ ingenua a fidarmi ancora delle persone, a credere che siano tutte brave. Non pensavo che ci fossero persone capaci di questo. ”