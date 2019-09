Paola Turani gelosa della sue amiche: soprattutto di Giulia Valentina

Paola Turani sta vivendo il suo momento magico: da quasi due mesi è la moglie del suo grande amore, Riccardo Serpellini, e sta portando a casa un successo lavorativo dietro l’altro. Ogni traguardo viene condiviso con le sue tante fedelissime follower su Instagram. Nonostante Paola sia un libro aperto con loro, non conoscono ancora tutti gli aspetti del suo carattere. Proprio qualche giorno fa, l’influencer e modella ha fatto una dichiarazione inaspettata.

“ Sono ovviamente gelosa di Riccardo, ma ancora più delle mie amiche ”, ha dichiarato Paola Turani. La sua possessività è rivolta specialmente nei confronti di una persona: la sua testimone di nozze Giulia Valentina. Le due ragazze si conoscono da più di tre anni: è stata la loro grande passione per gli animali ad avvicinarle. “ Un giorno lei mi chiese un commento da inserire in un articolo che stava scrivendo sui cani. Era un periodo difficile per entrambe e, dopo mesi di chiamate e messaggi, abbiamo trascorso qualche giorno in montagna e lì è scoccata la scintilla – ha raccontato Paola Turani in una recente intervista -. Da quel momento abbiamo condiviso tutto, vita e lavoro ”.

Ma guai a chi si avvicina troppo alla sua amica, rischia una vera e propria “scenata” di gelosia. Anche Giulia Valentina ha voluto raccontare sul suo profilo Instagram un episodio in particolare. Tempo fa, di ritorno da un viaggio di lavoro, aveva promesso che sarebbe andata a cena con Paola in un locale molto chic di Bergamo, città dove la Turani vive. Ma dopo il viaggio, sentendosi stanca decise di rimandare la cena. Ma Giulia Valentina commise un errore, quello di uscire comunque a mangiare una pizza sotto casa sua a Milano, con un’altra amica. Paola Turani iniziò a temere che quella potesse essere la fine della loro amicizia. Ma si sbagliava e ora entrambe ricordano l’episodio con un sorriso.