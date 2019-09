Paola Turci copie 55 anni: qualche ruga in più, ma con serenità

Superati i 50 anni non c’è solo qualche ruga in più, ma anche una saggezza e consapevolezza che aiuta a vivere la vita con più leggerezza e serenità. Con questo spirito Paola Turci affronta il sue 55esimo compleanno. La cantante romana, a New York per la fashion week e un concerto, ha deciso di raccontare a 'Io donna' come vive il passare del tempo.

“ Ho sempre percepito ‘l’adultità’, diciamo così, come qualcosa di limitante da un punto di vista fisico, ed è questo che ho cercato di combattere: facendo sport, avendo cura di me – ha detto Paola Turci-. Alla fine mi ritrovo a 55 anni più agile di prima e ne vado fiera, è qualcosa che mi fa stare bene, perché mente e corpo viaggiano insieme. Per il resto, la vita è fatta anche di dispiaceri a qualsiasi età, ma da un certo momento in avanti ho iniziato a sentirli come più leggeri che in passato ”. Tutto questo è potuto accadere grazie alla consapevolezza, acquisita con il tempo, che “ la vita è sempre meravigliosa, che essere vivi è bello, che ogni occasione di fare una cosa bella o giusta va apprezzata ”.

La paura di invecchiare, tipicamente più femminile che maschile, è dovuta a una cultura sbagliata che non mette i due sessi sullo stesso piano. “ Quando si parla di noi donne l’età viene trattata come un elemento essenziale della nostra identità, di ciò che siamo, ma un elemento primariamente estetico: un uomo avanti con l’età è saggio e affascinante, una donna è solo più vecchia, ha più rughe… Questo perché c’è un pregiudizio di fondo, come se donne e uomini vivessero l’età in modo differente. Ma non è così ”, ha spiegato la cantante. Colpevoli di aver creato questo sistema anche alcune donne, che puntando tutto sull’aspetto esteriore, non hanno fatto altro che incrementare questa situazione di squilibrio.