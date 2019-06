Paola Turci, il tweet critico sulle Olimpiadi scatena gli haters

Il Movimento 5 Stelle Lombardia ha proclamato l’assegnazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 come “una nostra vittoria” e la cosa non deve essere sfuggita a Paola Turci. La cantautrice ha usato Twitter per commentare questa singolare verità e come risultato, si è beccata una valanga di insulti.

“ E a Roma, la città più bella del mondo, vanno le olimpiadi della monnezza ”: così la Turci ha bollato la questione, facendo ovvio riferimento alla mancata partecipazione della Capitale nella gara per l’assegnazione delle Olimpiadi del 2024, un ritiro fortemente voluto dalla sindaca Virginia Raggi.

E a Roma, la città più bella del mondo, vanno le olimpiadi della monnezza — Paola Turci (@paolaturci) 24 giugno 2019

Neanche il tempo di cinguettare questo parere che la cantante è stata presa di mira dagli haters, capaci di tirare in ballo persino le cicatrici che l’artista porta ancora sul volto a seguito di un drammatico incidente stradale avvenuto nel 1993.

“Che hai fatto alla faccia?”: Paola Turci insultata sui social

“ I tuoi tweet fanno quasi più schifo delle canzoni che canti ”, “ Ma che le è successo alla faccia? Si sniffa la raccolta differenziata dell’umido in piena estate? ”, “ Tu hai vinto quelle della demenza ”, “ Al posto della Raggi non dureresti neanche un nano secondo, canta le tue canzonette ”, “ Solo adesso te ne accorgi? Quando c’era ‘Alemagno’ che faceva le Olimpiadi delle assunzioni di fancazzisti alle municipalizzate, andava tutto bene ”: queste alcune delle numerose repliche arrivate.

La Turci non si è scomposta e ha pubblicato gli screenshot con i peggiori messaggi ricevuti. “ Nessuno ti trattiene Paolè puoi sempre andare altrove, anzi, per noi romani sarebbe meglio. Unisciti alla Balivo, alla Isoardi e anche a Salvini, nessuno vi trattiene a Roma, potete tranquillamente levarvi dai coglioni. Quando c’era mafia capitale nessuno di voi parlava... ”, le scrive un presunto follower. Al quale la diretta interessata risponde così: “ Questo gentile signore svela il segreto per essere felici: quando si passa tra i rifiuti rallegrarsi pensando ‘che bello, mafia capitale non c’è più’ ”.