Parasite, dopo il successo del film arriva la serie tv HBO

Parasite, uno dei film rivelazione di quest’anno, diventerà una serie tv, a collaborare nella realizzazione il regista Bong Joon-ho e Adam McKay.

Parasite, uno dei successi del 2019

All’ultimo Festival di Cannes, Parasite ha vinto la Palma d’oro. Poi, ai recenti Golden Globes, ha vinto come miglior film in lingua straniera. I premi e il riscontro assolutamente positivo di critica e pubblico stanno quindi trascinando la pellicola sudcoreana ad una vittoria pressoché scontata ai prossimi Oscar, sempre nella categoria miglioro film straniero.

Il film, ambientato in Corea del Sud, paese natio del suo regista, racconta la vicenda dei Kim, una famiglia povera che vive in condizioni molto precarie, ma la cui situazione è destinata a cambiare. Kim Ki-woo, il figlio minore, grazie ad un falso diploma decide di iniziare a dare lezioni di lingua inglese ad una giovane ragazza della ricca famiglia Park, dando così inizio alle incredibili vicende di questa storia. Dopo di lui, infatti, anche i restanti membri della famiglia Kim riusciranno ad insinuarsi all’interno della famiglia Park, proprio come dei parassiti.

Dal film alla serie tv

La notizia degli ultimi giorni è che, dopo il successo mondiale di Parasite, il film avrà una serie tv dedicata. Ancora non sappiamo se si tratterà di un sequel, di un remake versione americana o di una storia parallela a quanto visto nel film, ma abbiamo comunque altre informazioni che dicono già qualcosa di interessante sul progetto.

Sarà coinvolto il regista Bong Joon-ho ed insieme a lui anche Adam McKay, entrambi, almeno per ora, in qualità di produttori esecutivi. Quest’ultimo in particolare è noto per aver vinto l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale nel 2016 per il film La grande scommessa, oltre che per aver diretto film quali Vice - L'uomo nell'ombra, il sopracitato La grande scommessa ed altri di diverso tenore come i due Anchorman, Fratellastri a 40 anni e Poliziotti di riserva. In campo seriale è inoltre nella produzione di uno dei titoli del momento: Succession.

La realizzazione di una serie tv su Parasite è sicuramente qualcosa di molto ambito e lo dimostra anche lo scontro che si dice ci sia stato tra HBO e Netflix per portare in porto l’affare. A spuntarla però è stata la HBO, forte sicuramente del fatto che tra i suoi titoli si annoverano le serie tv di migliore qualità degli ultimi anni, da Il Trono di Spade fino e True Detective fino alle recenti Chernobyl e Watchmen.

Il regista di Parasite

Il regista di Parasite, Bong Joon-ho, noto per il successo ottenuto con The Host, in passato ha già diretto un film dello stesso tenore, cioè Snowpiercer, pellicola che vide protagonista Chris Evans. Anche in questo caso parliamo di una storia in cui le classi sociali dei soggetti coinvolti, il relativo scontro e le relative sofferenze, sono il tema centrale. Inoltre, riguardo a Snowpiercer, nel corso del 2020 arriverà una serie tv con protagonista Jennifer Connelly.

Durante il suo discorso ai recenti Golden Globes, Bong Joon-ho, approfittando della sua scarsa dimestichezza con la lingua inglese, ha tuttavia voluto lanciare un messaggio universale, esortando maggiore unione con i suoi colleghi in nome dell’unico idioma che li accomuna: il cinema.