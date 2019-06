Parata di star per la première di Yesterday

Tappeto rosso - anzi giallo - per la première di “Yesterday”, nuovo film di Danny Boyle.

La prima proiezione si è tenuta a Londra, a Leicester Square, e sono stati presenti tanti vip connessi con la pellicola, come riporta l’Eastern Daily Press: il regista Boyle - premio Oscar per “The Millionaire” - lo sceneggiatore Richard Curtis, gli interpreti Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran - che interpreta se stesso - Kate McKinnon, Sanjeev Bhaskar e Meera Syal. Le riprese sono iniziate ad aprile 2018, hanno coinvolto oltre seimila comparse e si sono svolte in varie località del Norfolk e del Suffolk.

È un film imprescindibile per i fan dei Beatles. Il titolo è infatti una celeberrima canzone del duo Paul McCartney - John Lennon. La storia della pellicola racconta di un musicista mediocre che viene investito da un autobus mentre va in bicicletta. Non muore, ma al suo risveglio scoprirà di essere l’unico al mondo a ricordarsi dei Beatles: una ricerca in Internet gli restituisce infatti solo foto di scarafaggi e un noto modello di automobile tedesca. Così l'uomo decide di fare propri successi come “Yesterday” appunto, “Hey Jude” o “Yellow Submarine” - il cui colore ha ispirato il red carpet di ieri - diventando un artista internazionale, nonostante i consigli errati di Ed Sheeran, presenti anche nel trailer.

Come sempre in queste situazioni, è molto probabile che ci sia un revival della Beatles-mania. Nel Regno Unito e nel resto del mondo, ancora oggi tantissimi sono fan dei Fab Four, anche tra le nuove generazioni, confortati da una conoscenza della materia oggi disponibile a tutti, da quando a fine dicembre del 2015 l’intero catalogo dei Beatles è disponibile in streaming su Spotify.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?