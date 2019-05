Parigi: arriva la piazza dedicata a Lady Diana

La città di Parigi dedicherà una piazza alla compianta Lady Diana.

Come racconta Sky, si tratta di un luogo nei pressi del tunnel dell’Alma, dove nell’estate del 1997 la Principessa trovò la morte in un tragico incidente stradale e dove è sorto un memoriale spontaneo da parte dei fan di Diana.

Sono stati gli stessi funzionari del municipio di Parigi ad annunciarlo. In quella piazza si trova un’enorme statua con una fiamma dorata - la Fiamma della Libertà. Si tratta della riproduzione della torcia della Statua della Libertà - che fu donata appunto dalla Francia agli Stati Uniti. La statua parigina fu invece un gentile omaggio di rimando della città di New York a Parigi nel 1989. Non ha a che fare strettamente con Lady D quindi, eppure tante persone, dal 1997 in poi, hanno preso l’usanza di lasciare fiori e piccoli tributi alla Principessa di Galles scomparsa in circostanze drammatiche, poiché la statua si trova in una posizione molto prossima allo stesso tunnel dell’Alma.

La piazza in questione è al momento intitolata a Maria Callas, ma la celebre soprano ha intestata anche una strada lì vicino, la rue Maria Callas. Il consiglio municipale sarà chiamato al voto il mese prossimo per ribattezzare l'area.

Il 31 agosto 1997, l’ex moglie del Principe Carlo e madre del Principe William e del Principe Harry, all’epoca trentaseienne, si trovava nella capitale francese con l’allora fidanzato, il miliardario Dodi al Fayed. I due erano in fuga dai paparazzi, quando l’automobile su cui viaggiavano si scontrò contro un pilastro. Circa 32 milioni di persone videro in tv il funerale della Principessa Triste - molto amata soprattutto per il suo impegno umanitario, che le valse anche il soprannome di Principessa del Popolo - nel Regno Unito.

