Paris Hilton, lo scatto per il National Selfie Day è hot

Provocante lo è sempre stata, ma era da un po' che Paris Hilton non appariva sui social con uno scatto hot. L'occasione giusta per mostrare le sue grazie è arrivata con il National Selfie Day, la Giornata Mondiale del selfie che ricorre il 21 giugno, nata dall'idea del deejay radiofonico Rick McNeely e che si celebra dal 2014.

È proprio in occasione del giorno dedicato ai selfie che Paris Hilton ha postato sul suo profilo Instagram una fotografia in cui si mostra ai fan con un accappatoio bianco sapientemente aperto a mostrare il seno. Una foto scattata alla specchio di un anonimo camerino, durante uno dei suoi live come dj in giro per il mondo, ma che mostra uno scollo e un decolté provocante.

Un vedo non vedo che ha letteralmente stregato fan e follower, tanto da far raggiungere al post la ragguardevole cifra di un milione di visualizzazioni, uno dei post più visti in assoluto della bella ereditiera. Lei, che sa bene come provocare i suoi tantissimi fan, non è nuova a scatti sensuali e sexy condivisi sui social network, uno degli ultimi è quello in compagnia di Kim Kardashian in occasione del recente compleanno dell'ereditiera.

Il segreto della sua bellezza, algida e perfetta, lo ha svelato qualche tempo fa sempre attraverso i social: le iniezioni di vitamine in vena. Una pratica molto amata dalle vip americane e non solo che la rende ancora più bella.

