Parla Brigitte Nielsen: “Ho dato uno schiaffo a Madonna e ho trascorso una notte con Sean Penn”

Brigitte Nielsen è stata una delle showgirl di maggior successo degli anni Ottanta. Una bellezza eterea, con una fisicità imponente, che ha scritto una parte della storia della televisione italiana. Negli ultimi giorni è stata ospite del programma americano The Talk sula CBS e ha raccontato alcuni retroscena inediti della sua vita, relativi a personaggi molto noti, che rispondono al nome di Madonna e Sean Penn.

È proprio all'inizio della sua carriera, nei primi anni Ottanta, che ha conosciuto la diva del pop e quello che, ai tempi, era suo marito. Pare che tra Brigitte Nielsen e Madonna non sia mai corso buon sangue. Durante il talk show, la giunonica bionda ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e l'occasione è stata il commento ai ritardi sistematici di due ore e mezzo che Madonna ha applicato a tutti i suoi concerti dell'ultimo tour. Un atteggiamento fortemente criticato dai suoi stessi fan, che si sono sentiti mancati di rispetto dalla loro beniamina e proprio in relazione al carattere non facile di Madonna, Brigitte Nielsen ha raccontato un episodio inedito.

“ Nel 1987, ero in un club in centro con Madonna e lei continuava a offendermi. Era molto scortese e ho finito per darle uno schiaffo in faccia. Era a mano aperta e ha avuto un grande impatto considerando che lei non è molto grande mentre io sono una gigante ”, ha detto Brigitte Nielsen, che in quel momento ha agito d'istinto alle provocazioni di Madonna. La showgirl danese ha poi proseguito: “ Ricordo che sei ragazzi corpulenti mi sono venuti a prendere, ed era abbastanza giusto, probabilmente non avrei dovuto farlo, e mi hanno portata fuori dal club. ”