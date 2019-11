"Una regina non è mai in ritardo": Madonna risponde ai fan

Imperversa ancora un’aspra polemica sul comportamento che Madonna ha assunto nei riguardi dei suoi fan. L’artista attualmente sta calcando i teatri di tutti il mondo per il tour di Madame X. Il suo ultimo album, che non si sta rivelando un successo stratosferico, segna una nuova svolta artistica per l’ex Material Girl. Madonna infatti sta regalando ai fan uno spettacolo ben diverso dal solito, più intimistico e più accorato. I prezzi dei biglietti però sono alle stelle e diverse sono le date che sono cancellate o rimandate a causa dell’indisponibilità delle arene. A complicare ancora di più la situazione, sono le critiche che Madonna sta ricevendo dai suoi stessi fan.

Queste critiche, mosse da un chiacchiericcio sui social, sono state riportare dai magazine di gossip più celebri e hanno costretto Madonna a intervenire per sedare una lunga scia di polemiche. I fan accusano la Miss Ciccone di ripetuti ritardi durante gli show del suo ultimo tour. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alcuni di questi, avrebbe avuto l’intenzione di denunciare l’artista e facendo partire un’azione legale. Madonna quindi si trova costretta a dover porre un rimedio alla questione.

Dopo un primo momento di silenzio, adesso la Ciccone ha voluto dire la sua. Durante uno dei suoi ultimi concerti a Las Vegas, Madonna ha lanciato una palese frecciatina ai fan indignati per i ritardi sulla scaletta del tour. "Sapete una cosa? C’è una cosa che dovete capire: una Regina non è mai in ritardo". La freddura di Madonna ha fatto subito il giro del web e altre polemiche si sono aizzate contro la star. Infatti alcuni accusano l’artista di non aver rispetto dei suoi fan che, da sempre, la supportano e la sorreggono.

Dopo quanto è avvenuto a Las Vegas, non è chiaro se Madonna riuscirà a salire sul palco in orario o se continuerà con i suoi ripetuti colpi di testa. Sta di fatto che, accuse di questo genere, sono all’ordine del giorno. Durante il MDNA tour, che ha toccato anche l’Italia, Madonna è arrivata sul palco con quasi un’ora di ritardo, tra i fischi del pubblico. Lo spettacolo è stato però grandioso e l’attesa è stata ripagata. Se i fan sono così indignati, forse alla radice del problema, c’è un qualcosa di ben più profondo.