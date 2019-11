La presunta amante di Sarcina: "Mi ha fatto capire di non essere sposato"

Le rivelazioni sulla separazione tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina sembrano non avere fine. Dopo le parole dell'ex moglie del leader de Le Vibrazioni a Live – Non è la d'Urso, a parlare è la presunta amante dell'uomo, che svela alcuni dettagli sulla presunta relazione avuta con cantante.

Barbara Cocca è la modella 30enne che al settimanale Nuovo ha raccontato di essere stata l'amante di Francesco Sarcina nel 2018, quando lui era ancora (apparentemente) felicemente sposato con Clizia Incorvaia. “ Mi ha contattata lui sui social network intorno a febbraio dell’anno scorso. Ci siamo incontrati in piazza Trilussa, c’erano anche il suo batterista e il suo manager ”, ha detto la ragazza durante l'intervista, raccontando di una certa esuberanza da parte di Sarcina che, nel salutarla, sembrava conoscerla da una vita. “ Siamo andati a bere un drink e lui era molto gentile con me. Lui mi accarezza il braccio, diceva che sentiva di volermi bene e si è aperto subito. Poi ci siamo baciati. Mi ha fatto intendere che non era sposato, che aveva solo ex ”, continua la ragazza, che non ha remore nel rivelare che la loro conoscenza si è spinta anche oltre un semplice bacio: “ Sembrava preso e siamo andati a letto insieme. ”