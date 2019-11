Parla la trans Giulia Giannini: "Er Faina è venuto a letto con me"

Dopo Temptation Island e dopo le polemiche scaturite dai suoi video pubblicati sul web, Damiano Coccia è nuovamente al centro del gossip. Er Faina, questo è il nome col quale è conosciuto in rete, pare si sia intrattenuto tempo fa con una trans, che adesso ha deciso di parlare e di rivelare i loro presunti incontri.

Lei si chiama Giulia Giannini e ha affidato il racconto al settimanale Nuovo, svelando che il tutto è accaduto quando l'uomo era già fidanzato con l'attuale compagna Sharon Macrì. I fatti, quindi risalirebbero all'ultimo anno: “ Ho conosciuto Damiano Coccia. Il signorino ha parlato male delle famiglie arcobaleno, ma è venuto a letto con me. Alla fine mi ha lasciata nella camera di un albergo dicendomi che doveva andare dalla sua fidanzata. Se sono certa di questa affermazione? Assolutamente sì. E credo che ai tempi stesse già con Sharon Macri. ”

Sono affermazioni precise quelle fatte da Giulia Giannini, la modella trans piuttosto nota negli ambienti romani. Proprio per evitare smentite, la modella avrebbe cautelativamente conservato le prove idonee a confermare le sue parole: “ Ci siamo conosciuti su Facebook, lui si è autoinvitato a casa mia per prendere un caffè. Ho ancora i messaggi. Tra l’altro mi trovavo in un bed and breakfast, forse lui pensava che fosse un’abitazione privata. C’erano le telecamere. Io ho tenuto la chat e il numero. ”