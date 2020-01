Pasquale Laricchia ha una figlia segreta? "Non faccio ca..ate, sono padre"

Tra i concorrenti di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip, sta riscuotendo successo sul web Pasquale Laricchia, tornato nella Casa di Cinecittà dopo aver partecipato alla terza stagione del reality show.

Nonostante sia finito di riflesso al centro della polemica che ha visto coinvolto Salvo Veneziano, poi espulso dal gioco per aver pronunciato frasi sessiste nei confronti di Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto, Pasquale continua a far sorridere il popolo della rete al quale non è sfuggita una dichiarazione inaspettata del simpatico pugliese.

Gli appassionati del Grande Fratello, dopo la fine della storia d’amore con Victoria Pennington, ex fidanzata di Laricchia che partecipò con lui al reality show, non hanno più saputo nulla della vita privata del concorrente. Nelle ultime ore, però, sta facendo il giro della rete la notizia che Pasquale sia segretamente papà di una bambina che ha un anno. Una rivelazione fatta da lui stesso agli altri compagni del privée e che nessuno si sarebbe mai aspettato.

L’inquilino del Gf Vip, infatti, ha più volte parlato del futuro che vorrebbe per sua figlia, auspicandosi che miri ad una professione più stabile come l’insegnante piuttosto che a fare l’influencer. Le sue parole non sono passate inosservate alle orecchie degli utenti che, immediatamente, hanno iniziato a chiedersi come mai Pasquale abbia tenuto fino ad adesso nascosta la sua paternità.

“ Ho promesso di non dire e soprattutto di non fare ca..ate – ha raccontato Pasquale agli altri “highlander” della Casa riferendosi alle promesse fatte all’attuale compagna, Loredana - . D'altronde sono un padre di famiglia ”. Una rivelazione, quest’ultima, che ha fatto strabuzzare gli occhi ai telespettatori da casa e, su Twitter, è iniziato il tam tam.

“Ma Pasquale ha una figlia con chi??? Io non sapevo fosse diventato padre “, ha scritto un utente, “Pasquale dice che nessuno sa che ha una figlia e lo ha appena detto in tv aiuto”. “Pasquale e la figlia segreta scoop”, hanno continuato a scrivere altri internauti. Sui motivi che hanno spinto Laricchia a mantenere segreta la sua paternità, però, nessuno riesce a darsi una spiegazione.

Pasquale e la figlia segreta scoop #gfvip — Delilah (@delilahvipic) January 11, 2020

Pasquale dice che nessuno sa che ha una figlia e lo ha appena detto in tv aiuto #GFVIP — (@nikkolacch) January 11, 2020