Paul McCartney con Ringo Starr per i 50 anni di Abbey Road

Mini-reunion per i Beatles, in occasione dei 50 anni del disco “Abbey Road”.

Come riporta il DailyMail, i soli due membri superstiti della band - Paul McCartney e Ringo Starr - si sono incontrati ieri alla festa per il mezzo secolo dell’album negli Abbey Road Studios, dove sono stati accompagnati dalle rispettive mogli e circondati da autorità locali e personaggi del mondo dello spettacolo.

Naturalmente grandi assenti sono stati John Lennon - ucciso da un colpo di pistola nei pressi della sua abitazione a New York nel 1980 - e George Harrison - stroncato dal cancro nel 2001. I due artisti scomparsi hanno però rivissuto nelle parole e nei pensieri dei colleghi, con cui costituirono “ la band più famosa di Dio ”.

“Abbey Road” è stato l’undicesimo disco dei Beatles, l’ultimo che i Fab Four registrarono tutti insieme. Il successivo e definitivo “Let It Be” fu infatti registrato dai singoli artisti in colonna separata a causa dei contrasti che, di lì a poco, avrebbero comportato lo scioglimento della band.

Tuttavia, Ringo e Paul stanno unendo le forze per far rilasciare un brano a partire da una demo scritta e registrata da John prima della sua morte, “Grow Old With Me”. La demo fu realizzata mentre Lennon era al lavoro sulla registrazione di “Double Fantasy”. Pare che fosse nelle intenzioni dell’artista coinvolgere Ringo fin dal principio - come in effetti il batterista è stato informato dal producer. Infine Ringo ha chiesto a Paul di unirsi con il suo basso al progetto.

“ L’idea - ha detto Starr - che John stesse pensando a me prima di morire, be’, mi ha emozionato. E ho amato subito questa canzone. L’ho cantata il meglio che ho potuto. Faccio del mio meglio quando penso a John così profondamente. E ho fatto del mio meglio. Abbiamo fatto del nostro meglio ”.

Intanto, proprio in queste ore, è stato rilasciato un commovente video ufficiale con immagini e video dei Beatles, del brano “Here Comes the Sun”, contenuto appunto in “Abbey Road”.

