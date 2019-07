Paul McCartney rivela: "Dopo la morte di Linda ho pianto per un anno"

Paul McCartney ricorda con una toccante testimonianza la moglie Linda, scomparsa il 17 aprile 1998 per un cancro al seno a soli 56 anni. In occasione della “The Linda McCartney Retrospective”, una mostra organizzata al Kelvingrove Art Gallery and Museum di Glasgow (dopo aver fatto tappa a Vienna, Seul e Montpellier) che ripercorre la carriera fotografica della moglie, Sir Paul ha rilasciato un’intervista alla BBC nella quale rivela le conseguenze di quel lutto nella sua vita famigliare e professionale.

“ Dopo la morte di Linda – racconta l’ex Beatles – penso di aver pianto per circa un anno intero, a intermittenza. Quando perdi la persona che ami, ti aspetti di vederla entrare nella stanza, perché sei così abituato a lei... Ho pianto davvero tanto ed era quasi imbarazzante, se non fosse che mi sembrava l’unica cosa da fare ”.

Paul McCartney: “Linda se n’è andata come mia madre”

Il cancro al seno di Linda sembra una persecuzione nella famiglia McCartney: la stessa malattia portò via la madre Mary al giovane Paul. In quel periodo, era il 1956, aveva appena 14 anni. In quell'occasione, fu suo padre Jim a mostrare la sua fragilità. “ Dopo la morte di mia madre – rivela il cantante – tutti in famiglia cercavano di darsi un contegno, poi una sera ho sentito mio padre singhiozzare nella camera accanto ed è stato tragico, perché non lo avevo mai sentito piangere in vita mia ”.

L’incontro con Linda è stato decisivo nella sua esistenza. Era il 15 maggio 1967 e la Eastman (questo il suo cognome da nubile) vide per la prima volta McCartney durante un concerto di Georgie Fame al club Bag O’Nails. Quando si rividero al launch party di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band a casa di Brian Epstein, capirono di amarsi. Linda è stata una delle fotografe più significative della sua epoca: nel 1968 è stata la prima donna ad avere una sua foto, con uno scatto di Eric Clapton, pubblicata sulla copertina del magazine Rolling Stone.