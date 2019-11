Chiara Ferragni e Fedez, lo scatto sexy scatena tutti: “Secondo figlio in arrivo?”

Il desiderio di un altro figlio non è mai stato nascosto da Chiara Ferragni e Fedez che, con uno degli ultimi post social, hanno scatenato il web che ha iniziato a chiedersi se fossero iniziati i “lavori” per l’arrivo della cicogna.

Non è la prima volta che la Ferragni alimenta i rumors su una presunta seconda gravidanza e, ogni volta, lei o il marito hanno ironizzato sulle ipotesi degli utenti della rete smentendo, con un sorriso, tutti i gossip che parlavano dell’arrivo di un altro figlio dopo la nascita di Leone. Intanto, nelle ultime ore, la riproposizione dello scatto di alcuni anni fa che ritrae la influencer e il marito in atteggiamenti intimi e appassionati, ha scatenato ancora una volta il web, ansioso di sapere se quella foto potesse anticipare la notizia sull’arrivo di un altro bambino.

Dopo un fine settimana trascorso lontano dal marito, Chiara Ferragni ha fatto rientro a Milano e, postando lo scatto che la ritrae avvinghiata tra le braccia di Fedez, ha descritto “l’umore di quei giorni”. È bastato questo, quindi, a dar vita ad un tam-tam di commenti di utenti che chiedono a gran voce: “Quando il prossimo bebè?”. Negli ultimi giorni, però, è già accaduto più di una volta che Chiara Ferragni diffondesse in rete il dubbio di una seconda gravidanza.

Qualche giorno fa, infatti, aveva postato uno scatto in cui metteva in bella vista il decollete prosperoso. Se tanti, in quell’occasione, avevano pensato ad un aiutino da parte del chirurgo estetico, tanti altri avevano iniziato ad affermare che il seno della Ferragni fosse florido perché incinta per la seconda volta. A quelle illazioni, Chiara aveva replicato semplicemente dicendo che non avrebbe mai fatto ricorso alla chirurgia estetica per aumentare la taglia di reggiseno che, in fin dei conti, a lei non è mai dispiaciuta. A coloro che pensavano ad una seconda gravidanza, invece, la Ferragni ha deciso di non rispondere ignorando completamente il gossip.

Ancora una volta dopo pochi giorni, però, si torna a mormorare e il web continua a sostenere che a breve potrebbe arrivare un’altra cicogna in casa Ferragnez. Ad alimentare i rumors, inoltre, l’ultimo post social ripescato dall’archivio della influencer: il momento della nascita di Leo. “Sei incinta di nuovo vero?! Le tette sono la prima cosa che diventa grande e le tue ultimamente...e poi questi ricordi di Leo appena nato sono la cosa più bella da riguardare nei momenti in cui si immagina un secondo”, ha commentato uno dei tanti follower curiosi, “Arriva una mini Ferry me lo sento”, “Tanta tetta, tanto romanticismo sento odore di ormone”, hanno aggiunto alti utenti della rete. Anche questa volta, però, la Ferragni ha deciso di mantenere il riserbo e non rispondere ai follower.