Belen e Stefano De Martino pazzi per lo shopping vintage

Occhiali da sole e giaccone per lui, minigonna, camicietta e sandali per lei. Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono divertiti a provare e indossare indumenti e accessori usati, durante un piacevole pomeriggio dedicato agli acquisti. Dopo i festeggiamenti del trentesimo compleanno del ballerino napoletano, la coppia più chiacchierata del gossip ha trascorso una tranquilla giornata all'insegna dello shopping vintange. Belen ha documentato la visita in un negozio di abbigliamento e accessori d'occasione attraverso le sue storie di Instagram.

La showgirl argentina, tra pochette e foulard, ha prima immortalato Stefano De Martino con un giaccone invernale e un paio di occhiali da sole, poi si è concentrata sulla personale ricerca di vestiti e accessori. Dopo aver dato un'occhiata agli scaffali, rovistato nelle ceste e scelto cosa indossare, Belen si è rifugiata nei camerini per provare gli outfit. Prima si è concessa un selfie con la mini in pelle lucida e la camicietta poi, calzando un paio di sandali color carne, ha scattato un primo piano alle sue gambe.

Insieme a loro, in questo tranquillo pomeriggio di acquisti, c'era anche il piccolo Santiago che, con papà Stefano, si è concesso giochi e coccole sul bancone del negozio. Prima di salutare i proprietari (che hanno voluto scattarsi un selfie di ricordo con Belen e Stefano), la bella argentina ha speso gli ultimi minuti di tempo a caccia di una borsetta vintage. L'attenzione è caduta su una pochette rifinita di strass, un oggetto decisamente particolare che Belen saprà sicuramente come valorizzare.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?