PETA contro Justin Bieber: i suoi gatti costosi sono uno smacco ai randagi

Justin Bieber è entrato, ancora una volta, nel mirino della PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). Dopo la polemica scatenatasi nel 2016 in seguito alla pubblicazione di una foto della popstar con una tigre, la PETA torna a bacchettare Bieber. L'organizzazione no-profit americana per i diritti degli animali ha, infatti, duramente criticato il cantante per l'acquisto dei suoi due gattini. Tuna e Sushi, due micetti tigrati di razza Savannah, sarebbero costati a Bieber e consorte la bellezza di 35mila dollari. Uno smacco ai randagi di mezzo mondo, secondo la PETA.

Il quotidiano USA Today ha riportato le dichiarazioni di Lisa Lange, vicepresidente senior di PETA: " Baby, baby, baby, nooooooo! Justin Bieber potrebbe ispirare i suoi fan in tutto il mondo a salvare una vita adottando un gatto da un rifugio per animali locale, piuttosto che alimentare la pericolosa domanda di gatti ibridi, contribuendo alla crisi della sovrappopolazione di animali e dimostrando che quando si tratta di aiutare gli animali ma la sua posizione finora è 'Non mi interessa' ".