Pia Balotelli compie gli anni, gli auguri dei genitori e quelli degli utenti: "Speriamo non prenda la testa del padre"

Anche Pia Balotelli, oltre a Aurora Ramazzotti e a Maria De Filippi (tra gli altri), oggi festeggia il suo compleanno e sono stati immancabili gli auguri social da parte dei suoi genitori. Sia Mario Balotelli che Raffaella Fico, infatti, hanno voluto condividere uno scatto della bambina per festeggiare i suoi 7 anni.

Per Raffaella Fico è la prima volta in assoluto che Pia compare nel suo profilo Instagram. Finora la modella e showgirl aveva sempre preferito preservare l'immagine della bambina, evitando di mostrarla sui social. Una scelta saggia da parte della donna, soprattutto per evitare commenti sgraditi e indesiderati che potrebbero minare la serenità di Pia. Gli insulti ricevuti da suo padre allo stadio di recente e gli episodi di razzismo raccontati dalla stessa Raffaella Fico, che avrebbero avuto come oggetto la bambina, sono un motivo più che valido per non esporre Pia sui social.

Tuttavia, il compleanno è un'occasione unica e uno strappo alla regola può anche servire a tastare il polso della situazione. Sono stati tantissimi i commenti ricevuti da Raffaella Fico sotto la foto con sua figlia, un selfie al naturale che esalta la bellezza di entrambe. Madre e figlia guardano dritte in camera ed esibiscono entrambe una chioma leonina da far invidia e, anche a scorrere tutti gli oltre 1000 commenti ricevuto sotto lo scatto, non si trovano fortunatamente insulti ma, anzi, solo tantissimi messaggi di auguri e di complimenti per la bellezza della bambina.

Non è ovviamente mancato il commento di Mario Balotelli, che non ha scritto nulla ma ha preferito inserire solo tre emoticon. Il calciatore ha commentato con il simbolo del fuoco, inserito per ben due volte, e con la faccina con gli occhi a cuoricino, proprio a sottolineare la bellezza e il suo amore per quelle che sono, attualmente, le sue donne più importanti. Proprio un commento esplicito di Mario Balotelli sotto un post di Raffaella Fico pochi giorni fa aveva fatto pensare a un ritorno di fiamma ma tra i due ci sarebbe in realtà solo una grandissima stima reciproca. Scorrendo i commenti sotto la foto di Raffaella, tra i tanti complimenti, c'è qualcuno che ha voluto fare un augurio speciale a Pia, senza lesinare una frecciata al veleno verso Balotelli. " Speriamo non prenda la testa del padre ", ha scritto un utente, facendo probabilmente riferimento ai colpi di testa frequenti del calciatore.

Anche Mario Balotelli ha voluto omaggiare Pia sul suo profilo Instagram ma ha scelto di farlo mediante le storie, che tra 24 ore verranno eliminate dal sistema. Il calciatore del Brescia chiama la sua primogenita con il vezzoso nomignolo di "reginetta", scritto su una bellissima foto che ritrae Pia sorridente.