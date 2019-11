"Che chiappe!". Il commento di Balotelli a Raffaella Fico non passa inosservato

Raffaella Fico è una bellissima ragazza e lo dimostrano anche i tantissimi commenti d'ammirazione che si possono trovare sotto ogni sua foto. Fisico scolpito, lunghi capelli ricci e sorriso che conquista, Raffaella Fico ha finalmente ritrovato la serenità anche con il padre di sua figlia, Mario Balotelli. Ora che il ragazzo gioca a Brescia, la modella non perde occasione per andarlo a trovare insieme alla piccola Pia.

Solo fino a pochi anni fa sembrava impossibile che i due riuscissero a ritrovare la complicità e, anche se per il momento tra loro non c'è altro che una grandissima stima reciproca, che si basa soprattutto sull'amore per Pia, non è escluso che in futuro non possano tornare a essere una coppia. Sui social sono entrambi molto attivi, soprattutto Raffaella, che condivide spesso immagini del suo work-out, il vero segreto per avere un fisico così perfetto. Tanta palestra ed esercizi sono la chiave per sfoggiare addome piatto e lato B di marmo.

Proprio il lato B è il protagonista di uno degli ultimi scatti pubblicati da Raffaella Fico nel seguitissimo suo profilo di Instagram. La modella si è fatta immortalare mentre esegue alcuni esercizi per potenziare le braccia ma anche per lavorare sul lato B. Gli squat sono uno degli esercizi più complicati e Raffaella Fico in video li esegue con un bilanciere sulle spalle, alle cui estremità sono posizionati due pesi da 5 kg ciascuno. Niente male come esercizio di tonificazione, ma quel che attira l'attenzione non è certo il bilanciere. Lo sa bene Mario Balotelli, che non si è trattenuto dal commentare. “ Mamma che chiappe ”, ha scritto il campione del Brescia, aggiungendo anche un'icona con il simbolo della forza. Il suo messaggio non è certo passato inosservato, tanto da ricevere quasi 2000 mi piace e numerose repliche. Tra questa c'è anche quella di Raffaella Fico, che scrive: “ Puoi dirlo forte daddy .”

Sintonia e ironia sembrano essere le basi del ritrovato rapporto tra Mario Balotelli e la madre di sua figlia, che lo ha fermamente difeso anche dopo gli insulti razzisti ricevuti allo stadio di Verona in campionato. È certamente questa la strada giusta da percorrere per i due giovani genitori, che sebbene abbiano in passato avuto molte divergenze, hanno avuto l'intelligenza di costruire un rapporto nuovo per il bene di Pia.