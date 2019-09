"Piango di gioia, finalmente". Emma Marrone aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute

È stata una paura passeggera quella di Emma Marrone. Giorni fa è stata costretta a cancellare tutti i suoi impegni per alcuni problemi di salute. Si credeva il peggio, invece così non è stato. E la stessa Marrone lo comunica ai suoi fan in una foto che è stata pubblicata sui social poco fa.

Con l’immagine di un classico braccialetto ospedaliero, staccato dal polso, la cantante può finalmente tirare un sospiro di sollievo e dimenticare gli ultimi giorni, in cui è stata in apprensione per la sua salute. "È stata dura ma è andata – esordisce su instagram-. Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre. Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l'ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto- e poi aggiunge -. Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l'amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito. Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: Tenete duro, io sono con voi! La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura. Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene."

Un messaggio schietto e sincero e ora che la paura di un grave problema di salute è scomparso per sempre, Emma Marrone può tornare a sorridere alla vita. Si intravede tanto riposo ma, sicuramente, presto o tardi, tornerà a cantare e a emozionare i suoi fan. L’annuncio del suo temporaneo ritiro dalle scene, aveva scatenato l’ira di alcuni haters, ma la Marrone ha potuto contare sul supporto di colleghi e amici.