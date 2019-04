Il principe George va a scuola. E i compagni gli danno un soprannome

George, il primogenito del Principe William e di Kate Middleton ha cinque anni e frequenta la scuola elementare “Thomas’s Battersea”, nel sud di Londra dove, oltre alle classiche materie di studio, si insegna anche filosofia, giardinaggio e ceramica.

Il Principino è un'Altezza Reale e un giorno sarà Re, ma non ne è ancora consapevole del suo status, come ha tempo fa rivelato suo padre alla BBC: “ Per quanto possiamo, siamo una famiglia normale. Amo i miei figli come fa ogni buon genitore e spero che George mi ami come un figlio ama il padre. Verrà il momento in cui George sarà più grande e capirà il suo ruolo nel mondo. Ma per ora voglio solo creare intorno a lui un ambiente confortevole e sicuro e amarlo il più possibile ”.

William, insieme alla moglie Kate, sta riuscendo benissimo in questa impresa perché George si sente un bambino uguale a tutti gli altri suoi amichetti di scuola.Eppure, probabilmente per via dei loro genitori che l’avranno fatto loro intuire in qualche modo senza volerlo, i suoi compagni di classe, invece, qualche sospetto sulla sua vera identità ce l'hanno eccome, a giudicare dal soprannome che gli hanno affibbiato, quasi un nome in codice con cui lo chiamano da qualche tempo.

Secondo il magazine “Vanity Fair UK” infatti George sarebbe stato ribattezzato "P.G.", con le iniziali di Prince George.

Al piccolo il soprannome piace, suona bene e non si è soffermato a chiedersi perché lo chiamino così.

In ogni caso, il primogenito dei Duchi di Cambridge è un bambino molto vivace e allegro e un genitore di un suo compagno di classe ha dichiarato che George “ è molto popolare a scuola, ha tanti amici e sulla sua identità non ci sono pettegolezzi. Rispettiamo tutti la volontà dei Reali di tenerlo nella comfort zone di sentirsi uguale a tutti gli altri bambini della scuola. Ad accompagnarlo al mattino sono William o Kate ed entrambi sono molto gentili con gli altri genitori ”.

A settembre anche la piccola Charlotte, che compirà a maggio 4 anni, sarà iscritta nella stessa scuola e con George entrerà a far parte anche dei Boy Scout. Sembra, infatti, che la Duchessa di Cambridge abbia l’intenzione di iscrivere i due figli ai Castorini, il primo grado dei Boy Scout, che comprende i bambini fino agli 8 anni. Compiuti gli 8 anni, i castorini diventano lupetti o coccinelle.

La stessa Kate Middleton ha fatto parte dei Boy Scout come coccinella e ricorda quell’esperienza con grande piacere ed è certa che a George e a Charlotte piacerà tantissimo giocare ai piccoli esploratori nella natura con tanti nuovi amici.



