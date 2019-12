Piccolo incidente in diretta: la d'Urso rischia di cadere in una botola

“ Sopravvivo a tutto ”, ha detto ridendo con il suo solito umorismo Barbara d’Urso, mentre in diretta ha rischiato di cadere in una botola presente sul palco vicino alla sedia da dove conduceva “Live non è la d’Urso”. Durante il talk dove si dibatteva di politica, Barbara, che per la serata ha indossato un minidress argento con piume bianche e tacchi alti, non si è accorta delle grate che nascondevano una botola sul pavimento e ha rischiato di scivolarci dentro.

Ma super Barbara, proprio come nello spot dove impersona Wonder Woman, ha evitato il pericolo per un pelo. "S tavo per cadere in una botola, ma io sopravvivo a tutto ", ha detto sorridendo ai presenti dello scampato pericolo che avrebbe potuto farle fare molto male. A darle supporto è intervenuta Alessandra Mussolini che, ironicamente, ha risposto alla conduttrice dicendole in napoletano " Barbara, gli occhi secchi sono la peggiore cosa ”, dove per “occhi secchi” viene inteso il malocchio.

Ma Barbara non si è certo persa d’animo e sorridendo ha risposto: "S ai come si dice dalle mie parti? Non sputare in cielo, che faccia ritorna. Chiunque mi stia nominando, può succedere anche a lui​ “. Come per dire che se c’è qualcuno che la pensa in maniera negativa questa negatività torna indietro. Un altro divertente e involontario siparietto sempre messo in atto da Barbara durante la serata, è stato quando nel talk delle influencer, si è parlato del caso di Chiara Biasi che durante uno scherzo delle “Iene”, ha pronunciato una frase che ha fatto discutere.