Pierluigi Diaco rinuncia ai figli: "Adesso sarei contro la legge"

Pierluigi Diaco è uno dei volti che ha maggiormente stupito nel palinsesto televisivo estivo. Il suo programma Io e Te ha raccolto buoni risultati d'ascolto e il giornalista, dopo tanti anni, ha finalmente ottenuto un ruolo perfettamente nelle sue corde. Intervistato da Donatella Aragozzini per Libero, l'ex enfant prodige della televisione italiana ha raccontato la sua avventura televisiva e i progetti per l'autunno, quando il programma sbarcherà nella seconda serata del sabato.

Da quasi due anni il conduttore è felicemente sposato con Alessio Orsingher e proprio con lui Diaco vorrebbe crescere un bambino: “Il desiderio paterno mi attraversa da anni ma sono contrario alla maternità surrogata. Qualora un giorno la legge permettesse l'adozione per single o per le coppie dello stesso sesso magari ci penserei. Ma non sono per le rivendicazioni a tutti i costi, credo più nei processi culturali che accompagnano naturalmente le persone nell'acquisizione dei diritti".