Pierluigi Diaco sulla maternità: "Non importa se si nasce dall'amore corporale"

A La vita in diretta, si è presentato in qualità di ospite in studio Pierluigi Diaco, che si è lasciato andare ad un discorso sulle unioni civili e le adozioni che ora fa discutere. Nella puntata dello scorso 3 gennaio, l'ospite ha espresso la volontà di intervistare i conduttori de La vita in diretta, Lorella Cuccarini e Alberto Matano, nella sua trasmissione Io e te, per poi parlare del rapporto simbiotico che ha con il suo animale domestico. “Questo nella foto è il mio cane Ugo - ha dichiarato sul cane che considera un figlio, il conduttore originario di Roma e classe 1977-, i paragoni possono essere azzardati, però chi ha un animale domestico e non ha figli mi può capire".

Poi, ha trattato il tema della maternità surrogata o "utero in affitto". Pratica per la quale la portatrice gestazionale si impegna a portare avanti una gravidanza per conto di una coppia o un singolo. "Io per ovvi motivi non posso avere dei figli -ha aggiunto l'ospite-. Pur rispettando profondamente chi avendo un compagno o una compagna dello stesso sesso ricorre alla maternità surrogata, io sono per cultura e formazione contrario, ma non giudico la vita degli altri. I surrogati alla dimensione genitoriale possono essere tanti, nel mio caso sono i miei nipoti, ma, indiscutibilmente dedicare la vita a un essere vivente dentro casa è bello. Non importa se sia un essere vivente che nasce da un sentimento d’amore corporale. Per me è Ugo (Diaco parla del suo cane, ndr) rappresenta l'amore tra me e Alessio (suo marito)". Per Pierluigi Diaco, quindi, l'amore è rappresentato dal suo cane e dal marito nonché giornalista di Tagadà su La7, Alessio Orsingher (nato a Massa e classe 1986 ), con cui ha celebrato l'unione civile il 5 novembre 2017.

Lorella Cuccarini sulle unioni civili

Nell'ultima puntata de La vita in diretta, Lorella Cuccarini non ha commentato quanto riportato da Pierluigi Diaco in studio. Ma è risaputo che la conduttrice sia contraria alla pratica della maternità surrogata e le adozioni per le unioni civili. "Sono favorevole alle unioni civili, ma i figli non sono un diritto. E non si comprano. Punto. Chi non è d'accordo rispetti le opinioni altrui", aveva infatti riportato in un recente tweet.

Nel corso di un'ospitata registratasi a Non disturbare, programma condotto da Paola Perego, lo stesso Diaco aveva lasciato intendere che non disdegnerebbe l'idea di adottare un bambino. “Naturalmente non possiamo avere dei figli -aveva riferito, parlando di sé e del marito -. Qualora un giorno la legge permettesse l’adozione a me farebbe molto piacere poter adottare un bambino. Ovviamente un animale domestico non è un surrogato e non è neanche paragonabile, ma avere un altro essere vivente dentro casa ti dà la sensazione che puoi fare qualcosa per qualcun altro”.